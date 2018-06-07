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Василий Уткин: Газзаев словно хочет стать домашним любимцем Путина

Журналист Василий Уткин прокомментировал выступление Валерия Газзаева на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

"Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире "Первого канала", с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок. Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского Динамо с молодым Шевченко – тогда Киев первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в "Единую Россию". Раньше всех.

Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему. Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.

Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – "Справедливая Россия".

Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.

Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется. У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание", – написал Уткин в телеграме.
Теги: Уткин Газзаев Путин
Сегодня, 21:28
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№10 Написал: Asking (Сегодня, 21:48) #
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online

Цитата: stainless
.Ну так это не удивительно ни разу, это что в этом мире человек не ищет где лучше и слаще?

Пончик, это абсолютно не значит, что надо становиться б*ядью. Жрет сытно спит сладко? За это платит ртом и жопой, поздравляю, Пончик, ты себе выбрал идеального кумира!
Хотя вам же не привыкать - чтоб есть сытно, спать сладко вы во вторую чеченскую легли под НВФ полевого командира Дадаханова... "Армейцы", да-да...
Вот яблочко-то от вишенки недалеко и упало


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
У Газзаева в отличие от Вуткина всё в порядке, работа в Госдуме, офис на Кузнецком мосту, шикарная тачила с личным водителем. Вкусно кушает в очень дорогих кабаках в центре.

Вася тоже не голодает blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: казылык (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Бавария»
не любимцем а питомцем)
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: stainless (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кристоф,
Я понимаю негодование многих - типа лизоблюд.Ну так это не удивительно ни разу, это что в этом мире человек не ищет где лучше и слаще? Многие ровесники Газзаева сейчас бутылки собирают, а он устроился в жизни норм и боится это потерять. Его я тоже прекрасно понимаю
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:43) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уткин еще тот журналюга...но Газзаев во что превратился? Его не то что слушать стыдно, смотреть противно...любопытно, как Семин выдержал, не блеванул в прямом эфире.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 21:40) #
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а ведь не просто так Тина Канделаки всплыла на Газпром-тв(Матч тв),и Васю выкинули.
Вася один из немногих который говорит как видит,а не жопализ.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:37) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
У Газзаева в отличие от Вуткина всё в порядке, работа в Госдуме, офис на Кузнецком мосту, шикарная тачила с личным водителем. Вкусно кушает в очень дорогих кабаках в центре. Частенько его вижу в центре

Возможно причина в этом:
У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове.

Это же в новости написано.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
У Газзаева в отличие от Вуткина всё в порядке, работа в Госдуме, офис на Кузнецком мосту, шикарная тачила с личным водителем. Вкусно кушает в очень дорогих кабаках в центре. Частенько его вижу в центре blush
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 21:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание", – написал Уткин в телеграме.

А у тебя, Вася, ГОВНО! Оно лезет у тебя изо всех щелей. Денно и нощно.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 21:33) #
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online



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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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