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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Уткин: Газзаев словно хочет стать домашним любимцем Путина
Журналист Василий Уткин прокомментировал выступление Валерия Газзаева на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
"Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире "Первого канала", с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок. Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского Динамо с молодым Шевченко – тогда Киев первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в "Единую Россию". Раньше всех.
Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему. Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.
Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – "Справедливая Россия".
Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.
Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется. У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание", – написал Уткин в телеграме.
"Что вас удивляет. У Валерия Георгиевича ласковые слюни всегда наготове. Причем это неважно, какая в данный момент власть. Он выступал публично, в эфире "Первого канала", с просьбой к Борису Николаевичу баллотироваться на второй срок. Причем не в ток-шоу, а на Кубке Содружества, перед началом финального матча против киевского Динамо с молодым Шевченко – тогда Киев первый раз приехал. Такое событие, а главный тренер не с командой, а с речью на трибуне. Потом он вступал в "Единую Россию". Раньше всех.
Много слов говорил пустых и звонких. Не то чтобы было позорно вступать в ЕР, на этот счет есть разные, хм, мнения. Но просто вопрос: зачем вступал, к чему это привело? Да ни к чему. Сборную возглавил. И это тоже ни к чему не привело. Хотя тут я могу путать хронологию, вот еще по такому поводу справки наводить.
Он уже от другой партии в Думе, кстати. От партии, цели и задачи которой, помимо задачи быть хоть каким-то начальством, никто не сформулирует – "Справедливая Россия".
Теперь он уже не первый раз слюнявит Владимира Владимировича так, словно хочет не РФС возглавить, а стать домашним любимцем. Сенбернаром могло бы получиться очень органично.
Это он сам такой, и таким всегда был. Просто теперь он еще и уже почти старенький, и вниманьица ему мало, и времени вырвать что-то достойное бывшему тренеру почти не предоставляется. У кого талант, у кого харизма, у кого все это было, но в прошлом... А у кого-то слюни. Вот что есть, то и источает человек, пытаясь привлечь к себе внимание", – написал Уткин в телеграме.
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