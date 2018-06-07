Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
20:03
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
18:18
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
"Привет, Краснодар!" Сборная Испании прилетела в Россию
Сборная Испании прибыла в Россию для участия в чемпионате мира.
"Привет, Краснодар! Мы уже здесь! Мы приехали, чтобы представить целую страну, которая с нетерпением ждет от нас лучшего чемпионате мира И мы дадим все это!", - говорится в сообщении.
"Привет, Краснодар! Мы уже здесь! Мы приехали, чтобы представить целую страну, которая с нетерпением ждет от нас лучшего чемпионате мира И мы дадим все это!", - говорится в сообщении.
?? ?Hola, Krasnodar! ?Ya estamos aqu?! Venimos representando a todo un pa?s que espera con ilusi?n lo mejor de nosotros en #Rusia2018.— Selecci?n Espa?ola de F?tbol (@SeFutbol) June 7, 2018
??Y VAMOS A DARLO TODO!!#VamosEspa?a ???? pic.twitter.com/tdY4FHHhq0
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.