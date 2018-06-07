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"Привет, Краснодар!" Сборная Испании прилетела в Россию

Сборная Испании прибыла в Россию для участия в чемпионате мира.

"Привет, Краснодар! Мы уже здесь! Мы приехали, чтобы представить целую страну, которая с нетерпением ждет от нас лучшего чемпионате мира И мы дадим все это!", - говорится в сообщении.

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 22:17
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 22:28) #
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Краснодар!как погода?в Москве дубак...+11 confused
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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