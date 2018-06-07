Ирландский журналист: Россия не должна принимать ЧМ, ведь там процветает расизм

Экс-полузащитник сборной Ирландии, а ныне спортивный журналист Имон Данфи заявил, что Россия не должна была получать право проведения чемпионата мира из-за проблем, связанных с расизмом."Честно говоря, я бы не хотел ехать в Россию, - приводит слова Данфи The Irish Times. - Не думаю, что они должны были получать чемпионат. Там будет расизм. "Зенит" не может подписать темнокожего игрока, а ведь это вторая команда в лиге. Вы можете увидеть расистские проявления во время матчей Лиги чемпионов. Что же случится, когда будет играть Нигерия или другие темнокожие парни..."