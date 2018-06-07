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Ирландский журналист: Россия не должна принимать ЧМ, ведь там процветает расизм

Экс-полузащитник сборной Ирландии, а ныне спортивный журналист Имон Данфи заявил, что Россия не должна была получать право проведения чемпионата мира из-за проблем, связанных с расизмом.

"Честно говоря, я бы не хотел ехать в Россию, - приводит слова Данфи The Irish Times. - Не думаю, что они должны были получать чемпионат. Там будет расизм. "Зенит" не может подписать темнокожего игрока, а ведь это вторая команда в лиге. Вы можете увидеть расистские проявления во время матчей Лиги чемпионов. Что же случится, когда будет играть Нигерия или другие темнокожие парни..."

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 22:27
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11
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№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:56) #
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online

Цитата: guns111
Конченые все с этим расизмом.
Зенит не убивает негров, а просто их не покупает.
Что теперь, брать их для галочки, как это делается в кинематографе, дабы не прослыть расистами?

Абсолютно точно. С больной головы на здоровую называется. Ну у них история такова, что теперь не то что на воду дуют , пернуть боятся в сторону негров(пардон, афроамериканцев). Не дай бог, что ты.

Цитата: Asking
Точно - жрать хочет. Все о еде.
Иди бакланам лизни по-газаевски или по-мудковски, глядишь, они тебя корюшкой одарят

Кот , ты хочешь жрать?- Отстань, отъебись от меня , сыт святым духом.- ответил кот автору персонажа. Понятно?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Asking (Сегодня, 23:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: yuri
Пище-блок

Точно - жрать хочет. Все о еде.
Иди бакланам лизни по-газаевски или по-мудковски, глядишь, они тебя корюшкой одарят


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 23:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конченые все с этим расизмом.
Зенит не убивает негров, а просто их не покупает.
Что теперь, брать их для галочки, как это делается в кинематографе, дабы не прослыть расистами?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:35) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Asking
Спортсмен профессиональный. Назови, какой именно спорт первым стал не любительским, а профессиональным - существовали обучающие центры, спортивные сооружения? А рабом бьыл наприме Парашавин - ему пришлось из рабства ВЫКУПАТЬ СЕБЯ

Никак эти сооружения профессиональные назывались - Пище-блок , Посторонним вход запрещён , Предъявлять пропуска с ромбиками только действительные. . Сооружения профессиональные, да. Огромные котлы, тетки в с веслами готовят борщи по тарасовски.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 23:25) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: yuri
Почем борщец

Тебя так и не покормили? Ну тогда соси... Лапу...
Цитата: yuri
Какой то беглый

Беглые - обычно тренеры Зенытика по весне. Каждый год бегают, место, видимо такое
Цитата: yuri
не русский

Неужто чухонский? flushed
Цитата: yuri
раб

joy Спортсмен профессиональный. Назови, какой именно спорт первым стал не любительским, а профессиональным - существовали обучающие центры, спортивные сооружения? А рабом бьыл наприме Парашавин - ему пришлось из рабства ВЫКУПАТЬ СЕБЯ


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (4)
online

У нас нет расизма. У нас на сайте вот он обитает. Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Хищные
Семейство: Кошачьи
Род: Кошки
Вид: Лесной кот
Подвид: Кошка

Автор сего кота (Класс млекопитающие и т.д.) не несет ответственности за расизм животного.

Цитата: Asking
ПЯТАЯ! Расслабься, это говно там, внизу

Какой то беглый не русский раб , господа , позволяет себе хамить ? Кот ведь долго терпеть не станет лицемерие. Почем борщец в древней Греции? Шлемак не жмет спизженный у гладиаторов? ) 85-е место ваше ,клованы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 23:02) #
  • +2
  •  (8)
online

Кстати, высказывание данной особи называется - нацизм. Голословное обвинение целой группы людей на основании принадлежности к этническому сообществу.
Хотя надо сказать, что про ЗеГнид все верно, как я уже говорил, АНТИроссийский клуб делает все, чтобы обосрать Россию.
Это просто один из примеров
а ведь это вторая команда в лиге

ПЯТАЯ! Расслабься, это говно там, внизу smile
Цитата: Ziggy
Подвид: Кошка

Порода: Шмекер(драная кошка)


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:53) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Луна свалится на Землю. Новый Армагедон, Апокалипсис, спасайся кто может.

У нас нет расизма. У нас на сайте вот он обитает. Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Млекопитающие
Отряд: Хищные
Семейство: Кошачьи
Род: Кошки
Вид: Лесной кот
Подвид: Кошка


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 22:35) #
  • +2
  •  (4)
online

уже пятая команда! flushed ,старенькое интервью похоже.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:34) #
  • +4
  •  (4)
online

Что же случится, когда будет играть Нигерия или другие темнокожие парни..."

Луна свалится на Землю. Новый Армагедон, Апокалипсис, спасайся кто может.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Честно говоря, я бы не хотел ехать в Россию

честно говоря, за подобные высказывания нужно запрещать вьезд в страну
что-то не нравится - сиди в своей Гейландии
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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