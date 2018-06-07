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Вячеслав Колосков: правительство Австралии бойкотирует ЧМ-2018? Ну и слава богу!

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что бойкот правительством Австралии чемпионата мира-2018 повлияет на турнир только в лучшую сторону.

"Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.

То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону", - цитирует Колоскова "Национальная служба новостей".
Теги: Колосков Сборная Австралии
Сегодня, 23:01
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№1 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное-Назарбаев приедет!И еще 100 тысяч китайцев!Всяко больше денег привезут,чем одна кенгуру!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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