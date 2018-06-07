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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вячеслав Колосков: правительство Австралии бойкотирует ЧМ-2018? Ну и слава богу!
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков убежден, что бойкот правительством Австралии чемпионата мира-2018 повлияет на турнир только в лучшую сторону.
"Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.
То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону", - цитирует Колоскова "Национальная служба новостей".
"Ну и слава богу! Главное, чтобы команда приехала. Команды приедут, потому что если не приедут, они нарвутся на большие неприятности. Мало того, что их оштрафуют, их еще могут лишить права участия в следующем мундиале.
То, что там не приедет министр спорта Австралии, от этого не убудет, наоборот будет меньше хлопот для протокольной службы ФИФА и нашего оргкомитета. Так что можно только приветствовать такое решение. Никаким образом на чемпионате не отразится, только в лучшую сторону", - цитирует Колоскова "Национальная служба новостей".
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