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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Подруга Руя Патрисиу рекомендовала игрокам мастурбировать перед матчами
Подруга вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейру выпустила книгу "Инструкция по соблазнению", в которой, в частности, рекомендовала игрокам перед матчами заниматься мастурбацией, сообщает The Mirror. По словам психолога, специализирующегося на сфере секса, самоудовлетворение поможет футболистам снимать стресс.
"Из-за сексуального воздержания ничего хорошего не будет. Футболист не должен воздерживаться от секса перед играми, но из-за условий подготовки они не контактируют с семьями", - написала она.
Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).
"Спорт-Экспресс"
"Из-за сексуального воздержания ничего хорошего не будет. Футболист не должен воздерживаться от секса перед играми, но из-за условий подготовки они не контактируют с семьями", - написала она.
Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).
"Спорт-Экспресс"
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