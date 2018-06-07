Подруга Руя Патрисиу рекомендовала игрокам мастурбировать перед матчами

Подруга вратаря сборной Португалии Руя Патрисиу Вера Рибейру выпустила книгу "Инструкция по соблазнению", в которой, в частности, рекомендовала игрокам перед матчами заниматься мастурбацией, сообщает The Mirror. По словам психолога, специализирующегося на сфере секса, самоудовлетворение поможет футболистам снимать стресс."Из-за сексуального воздержания ничего хорошего не будет. Футболист не должен воздерживаться от секса перед играми, но из-за условий подготовки они не контактируют с семьями", - написала она.Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).