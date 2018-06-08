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Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Фред, который из "Шахтера" перешел в "Манчестер Юнайтед", повредил правую лодыжку во время открытой тренировки на базе "Тоттенхэма" в Англии.

25-летний футболист получил травму при контакте с Каземиро, сообщает Guardian.
Теги: Фред Сборная Бразилии
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