Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Фред, который из "Шахтера" перешел в "Манчестер Юнайтед", повредил правую лодыжку во время открытой тренировки на базе "Тоттенхэма" в Англии.25-летний футболист получил травму при контакте с Каземиро, сообщает Guardian.