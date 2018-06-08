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Набиль Фекир в ближайшее время перейдет в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир станет игроком "Ливерпуля", сообщает Mirror.

Завтра 24-летний игрок пройдет медицинское обследование.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро.
Теги: Фекир Ливерпуль Трансферы
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