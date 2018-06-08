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Олег Тактаров: только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров считает, что перед домашним чемпионатом мира-2018 на пост главного тренера сборной России нужно было назначить Курбана Бердыева.

"Только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира. Надо было просто дать ему карт-бланш. Но в РФС решили иначе... По работе в "Ростове" знаю, Бердыев – непростой человек, и на планерках не будет прогибаться, но другие "Барселону" не обыгрывали. Тогда был виден уровень и умение работать с коллективом. В следующем сезоне его "Рубин" выстрелит на сто процентов", - цитирует Тактарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Бердыев Сборная России
Сегодня, 01:10
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 01:17) #
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В августе 2016 Мутко поставил задачу перед Черчесовым - выйти в полуфинал ЧМ, но Черчесов не стал размениваться на мелочи и пообещал выйти в финал! И что вы всё ждете от человека, который делает такие заявления? Отдельная палата в психиатрической клинике по нему плачет, а не место главного тренера сборной по футболу.?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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