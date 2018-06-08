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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игрок сборной Ирана: "Локомотив" предоставил шикарные условия для тренировок
Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд сообщил, что "Локомотив" предоставил прекрасные тренировочные и медицинские условия на базе в Баковке.
"Я очень рад, что мы уже приехали в Москву, у нас шикарная база, сейчас у нас шикарные условия и тренировочные, и медицинские, которые предоставил "Локомотив", поэтому мы счастливы. На данный момент мы полностью сконцентрированы на первой игре против Марокко, это для нас будет очень важный матч в группе, подобный финалу, и только после этого будем думать об Испании и Португалии", - цитирует игрока ТАСС.
"Я очень рад, что мы уже приехали в Москву, у нас шикарная база, сейчас у нас шикарные условия и тренировочные, и медицинские, которые предоставил "Локомотив", поэтому мы счастливы. На данный момент мы полностью сконцентрированы на первой игре против Марокко, это для нас будет очень важный матч в группе, подобный финалу, и только после этого будем думать об Испании и Португалии", - цитирует игрока ТАСС.
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