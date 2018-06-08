Уругвай разгромил сборную Узбекистана

Сегодня ночью в Монтевидео сборная Уругвая принимала сборную Узбекистана.Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.Уругвай 3:0 Узбекистан1:0 – 32 де Арраскаэта, 2:0 – 54, пенальти Суарес, 3:0 – 73 Хименес.– Муслера, Хименес, Касерес, Макси Перейра (Лаксальт, 59), Годин, Нандес (Родригес, 46), Весино (Торрейра, 59), де Арраскаэта (Санчес, 65), Бентанкур, Суарес (Стуани, 83), Кавани (Макси Гомес, 76).– Суюнов, Ашурматов, Мухаммадиев (Отахонов, 58), Комилов, Хамробеков (Гийосов, 73), Сидиков (Шихов, 81), Тургунбаев (Яхшибоев, 58), Машарипов, Ганиев (Алибоев, 73), Азамов, Уринбоев (Абдухоликов, 46).