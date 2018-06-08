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Уругвай разгромил сборную Узбекистана

Сегодня ночью в Монтевидео сборная Уругвая принимала сборную Узбекистана.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Уругвай 3:0 Узбекистан

Голы:
1:0 – 32 де Арраскаэта, 2:0 – 54, пенальти Суарес, 3:0 – 73 Хименес.

Уругвай – Муслера, Хименес, Касерес, Макси Перейра (Лаксальт, 59), Годин, Нандес (Родригес, 46), Весино (Торрейра, 59), де Арраскаэта (Санчес, 65), Бентанкур, Суарес (Стуани, 83), Кавани (Макси Гомес, 76).

Узбекистан – Суюнов, Ашурматов, Мухаммадиев (Отахонов, 58), Комилов, Хамробеков (Гийосов, 73), Сидиков (Шихов, 81), Тургунбаев (Яхшибоев, 58), Машарипов, Ганиев (Алибоев, 73), Азамов, Уринбоев (Абдухоликов, 46).
Теги: Сборная Уругвая
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