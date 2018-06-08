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Правительство Австралии бойкотирует ЧМ-2018

Власти Австралии решили бойкотировать ЧМ-2018.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп подтвердила, что правительство страны не отправит делегацию в Россию.

ESPN
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 08:26
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 10:13) #
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ой да пусть сидят там на своем острове, не велика потеря


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:56) #
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Флаг в руки!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какая боль, Аргентина - Ямайка 5:0!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
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