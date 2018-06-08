Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4382
КБ-Гостевая 26724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 49
Ситуация на юго-востоке Украины 119597
Мировые трансферы 332
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1

Новости партнеров

Скауты "Ювентуса" будут наблюдать за Головиным на Чемпионате мира

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошел в сферу интересов "Ювентуса".

Скауты туринского клуба приедут в Россию и просмотрят 22-летнего игрока на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что возможность приобретения Головина также рассматривают "Монако" и ряд английских клубов.

Corrieredellosport
Теги: Головин Ювентус
Сегодня, 08:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(0)
№19 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Еше один повод выложиться на 200%.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№18 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (3)

Юве, мне думается, это перебор. Для начала.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:57) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Цитата: serega_user
Цитата: maradona72
Приехали смотреть на ослика, а Увезут Зобнина ..ослик и в подмётки не годится Спартачу

из запоя вышел?

Вытащил из твоего рта

Гори свиной пердак, гори! и на таблицу слева смотри wink


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Apant1 (Сегодня, 09:44) #
  • 0
  •  (6)

Скорее приедут смотреть Зобнина, в последних матчах он выглядит куда осмысленнее и полезней Головина
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: tantara002 (Сегодня, 09:42) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: serega_user
Цитата: maradona72
Приехали смотреть на ослика, а Увезут Зобнина ..ослик и в подмётки не годится Спартачу

из запоя вышел?

Вытащил из твоего рта
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:40) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Приехали смотреть на ослика, а Увезут Зобнина ..ослик и в подмётки не годится Спартачу

из запоя вышел?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 09:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Поржать приехали

за этим они приезжают на матчи сраптака


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Овечкин!!! и «Кэпиталз» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли! Браво!
Нет сомнения и Головин будет радовать своей игрой и результатами...
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:32) #
  • -4
  •  (8)

Приехали смотреть на ослика, а Увезут Зобнина ..ослик и в подмётки не годится Спартачу


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 09:30) #
  • -1
  •  (3)

На без рыбье и рак рыба
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:26) #
  • +2
  •  (4)

Лучшая проверка для игрока ,это большой турнир !!! Покажет себя ,будет играть в Европе,нет ,останется в ЦСКА
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 09:04) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Поржать приехали

Какая суперинтересная новость.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Сегодня, 09:02) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: serega_user
А над кем в нашей сборной не поржать?

Над болелами


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
За три матча особо ничего не заметишь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А над кем в нашей сборной не поржать?

да там последнее время, к сожалению, все от одного клоуна ржут... надеемся, что в этот раз будет посерьезнее...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 08:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
так поди на ЧМ едут скауты всех клубов и смотреть будут многих. Откуда такая уверенность про Головина? Хотя дай Бог конечно, чтобы получилось, но не очень как-то верится...
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:50) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Поржать приехали

А над кем в нашей сборной не поржать?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 08:48) #
  • -1
  •  (5)

Поржать приехали


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 08:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а скауты Реала будут наблюдать за скаутами из Ювентуса наблюдающими за Головиным?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.