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Гарри Реднапп: Англия выиграет Чемпионат мира!

Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что сборная его страны выиграет ЧМ-2018.

"Сборная Англии выиграет чемпионат мира! И не надо разговоров о выходе из группы и прочего, нужна победа!

В этом году на чемпионате мира не будет выдающихся команд — победить может кто угодно. Бразилия, Испания, Германия… Мне не кажется, что сейчас эти команды дотягивают до своих золотых стандартов из прошлого.

Почему бы нам не сотворить чудо? Такое уже бывало, значит, может и повториться", — сказал Реднапп.

talkSPORT
Теги: Реднапп Сборная Англии
Сегодня, 11:20
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15
(3)
№15 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (1)
online

Ага....в финале у сборной России
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вообше состав неплохой(традиционно), но не щабудем забывать о проклятии англичан на чм. Вылетят по пенальти)


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№13 Написал: Батька (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (2)
online

Фурсенко с Мутко сказали всех будем рвать на части , я им верю они не разу не врали ... все что говорили все так и было !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Илья Варкодов (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (2)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 8.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: Realist2000 (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)

А Му-дко сказал Россия...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Известный английский тренер Гарри Реднапп считает

Да, Гарри, стоит посчитать, сколько лет после 66-го года, ваша братия долдонит эту мантру.
Результат известен.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ладно хохлы,с ними всё понятно,они и без курева сдвинутые,а этот наверное "Новичка" нюхнул,вот и понесло бедолагу!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 12:18) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Да куда им, они из отеля боятся выйти )


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 11:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сказочный долбо#б...., и зачем его из больницы выпустили....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:45) #
  • +1
  •  (3)
online

По поеданию пончиков
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Если не станут чемпионами (и конечно не станут), то виноват будет ............. В.В.Путин?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: юрарассказов (Сегодня, 11:38) #
  • +1
  •  (3)

Чемпионат выиграет тот, кто будет больше мастурбировать (если верить подруге Руя Патрисиу). Так что у англичан шансы есть.
Регистрация: 5.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: ADonskoi (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (4)

Англия с большим трудом выиграла домашний чемпионат в 1966 году. и то благодаря принципиальности судьи на линии Тофика Бахрамова, подтвердившего, что при счете 2:2 третий победный гол англичан пересек линию ворот. Немцы оспорили этот гол. Итоговый счет финала 4:2 в пользу хоэяев. С той поры в течение 52-х лет у черно-белых одни эмоции.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№2 Написал: Black Buffalo Краснодар (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
В каком виде спорта?


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:25) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
если в финале Серёга Игнашевич ПОЗВОЛИТ...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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