Гарри Реднапп: Англия выиграет Чемпионат мира!

Известный английский тренер Гарри Реднапп считает, что сборная его страны выиграет ЧМ-2018."Сборная Англии выиграет чемпионат мира! И не надо разговоров о выходе из группы и прочего, нужна победа!В этом году на чемпионате мира не будет выдающихся команд — победить может кто угодно. Бразилия, Испания, Германия… Мне не кажется, что сейчас эти команды дотягивают до своих золотых стандартов из прошлого.Почему бы нам не сотворить чудо? Такое уже бывало, значит, может и повториться", — сказал Реднапп.