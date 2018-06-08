Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|50
|КБ-Гостевая
|26731
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119599
|Политика и события в стране и мире
|4387
|Ставки на спорт от профи
|2
|Мировые трансферы
|332
|Зенит
|104686
|Ростовские футбольные новости
|549
Новости партнеров
Лента новостей:
01:10
Олег Тактаров: только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира (10)
Олег Тактаров: только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира (10)
Вчера, 23:30
Агент Роши: интерес из Европы и Бразилии есть (9)
Агент Роши: интерес из Европы и Бразилии есть (9)
Вчера, 23:25
"Динамо" пока не отпускает Александра Ташаева (6)
"Динамо" пока не отпускает Александра Ташаева (6)
На ЧМ-2018 ожидается более 60 тысяч болельщиков из Бразилии
В Россию на чемпионат мира — 2018 приедет не менее 60 тыс. болельщиков из Бразилии.
Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.
"Не менее 60 тыс. бразильцев уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем 1,5 тыс. бразильцев, которые каждый год посещают Россию", — цитирует министра Globo Esporte.
Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.
"Не менее 60 тыс. бразильцев уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем 1,5 тыс. бразильцев, которые каждый год посещают Россию", — цитирует министра Globo Esporte.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.