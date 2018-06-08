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На ЧМ-2018 ожидается более 60 тысяч болельщиков из Бразилии

В Россию на чемпионат мира — 2018 приедет не менее 60 тыс. болельщиков из Бразилии.

Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Алоизиу Нунес.

"Не менее 60 тыс. бразильцев уже приобрели билеты на матчи. Это намного больше, чем 1,5 тыс. бразильцев, которые каждый год посещают Россию", — цитирует министра Globo Esporte.
Теги: Сборная Бразилии
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