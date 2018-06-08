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Федор Смолов: в последних двух матчах я сыграл хорошо

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился своим мнением об игре команды в последних товарищеских матчах.

- Вам комфортно играть через длинные забросы?

- Думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?

- Что может предложить сборная России соперникам, кроме прессинга?

- Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.

- У нас сложилось впечатление, что Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне. Как прокомментируете.

- Вам виднее – спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть.

- Сборная будет вместе смотреть матч Германия - Саудовская Аравия?

- Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе.
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 13:52
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8
(3)
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online

С такой самооценкой в национальной сборной делать нечего. Похоже, он уже на всё забил.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (0)

Федя,не тупи.Побегал-попрыгал,два раза по мячу ударил?Это не школьный двор в Саратове,а сборная России,и тебе опе#долу уже не десять.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 14:39) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Челси»
Забавно.
За 2 игры не то что в створ, в сторону ворот не били и это вот хорошо?
Ребят, имейте совесть.
Федя из тех, к кому в плане игры(в клубе) нет претензий, но вот в плане сборной...попробуй играть на полную, не так как "а и похер, если не выиграем, от нас однохерственно ничего не ждут", а так чтоб все кто говорит что то против утерли носы.
Мляха, да для своей гордости сыграй на уровне, а не бей беги, а то так ты не то что в европу, а после контракта в Краснодаре попрёшь в Тосно, которого уже и нет по сути.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (2)

Да мы в курсе! Рональду от зависти покончил в себя и ушел в монастырь для трансвеститов...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Отгрузил пару хек-триков?)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Прям БРАВО! 0 ударов в створ


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 14:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Он глумится ?! Похоже на то что они в сборной там все в своём мире живут.......
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:02) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
В сборной несколько человек, заслуживающих уважения. Для меня таким является и Смолов. Надеюсь, не смотря на супер-тренера, он второй раз не упадет в грязь лицом.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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