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Ростов-на-Дону Ахмат
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Федор Смолов: в последних двух матчах я сыграл хорошо
Нападающий сборной России Федор Смолов поделился своим мнением об игре команды в последних товарищеских матчах.
- Вам комфортно играть через длинные забросы?
- Думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?
- Что может предложить сборная России соперникам, кроме прессинга?
- Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.
- У нас сложилось впечатление, что Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне. Как прокомментируете.
- Вам виднее – спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть.
- Сборная будет вместе смотреть матч Германия - Саудовская Аравия?
- Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе.
- Вам комфортно играть через длинные забросы?
- Думаю, что эти передачи делают, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Например, если такие передачи за спину, как в матче с Турцией, будут проходить, то почему нет?
- Что может предложить сборная России соперникам, кроме прессинга?
- Индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной. Считаю, что в последних двух матчах я сыграл хорошо. Мне комфортно играть со всеми футболистами сборной России, а с Дзагоевым я играю с детства, ещё с юношеских сборных. Его мастерство и понимание игры не вызывает сомнения.
- У нас сложилось впечатление, что Саудовская Аравия и Египет не очень хорошо действуют в обороне. Как прокомментируете.
- Вам виднее – спасибо за подсказку, теперь будем знать! А если серьёзно, то лично я смотрел матчи, сделал выводы. Тренер ещё покажет моменты, за счёт чего можно их обыграть.
- Сборная будет вместе смотреть матч Германия - Саудовская Аравия?
- Не знаю, будем ли смотреть матч Германия – Саудовская Аравия вместе. Думаю, все ребята будут смотреть так или иначе.
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