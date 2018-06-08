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Фёдор Кудряшов: готов сыграть на любой позиции, куда поставит тренер

Защитник казанского "Рубина" и сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопросы журналистов после тренировки национальной команды на базе в Новогорске.

- При схеме с тремя центральным, вы готовы закрыть левую бровку?

- Я готов сыграть там, куда меня поставит тренер. Никакой сложности мне бы это не доставило, потому что в клубе я играю на этой позиции, и никаких проблем бы не было.

- В чем причина перехода в защите с одной схемы на другую?

- Не могу сказать, в чём причина перехода на другую схему в последний момент. Схему выбирает тренерский штаб, а мы должны выполнять требования, которые нам предъявляют.

- Осталось шесть дней до начала ЧМ. Как то это чувствуется?

- Конечно, отсчитываю дни до начала чемпионата мира. Всё-таки праздник, и хочется, чтобы он побыстрее начался.

-Почему сменили эрокез на другую причёску?

- Выпали все волосы от стресса (улыбается). Если моя внешность станет дополнительным устрашающим фактором для соперников, я буду только рад.


- Смотрели товарищеские матчи сборной Саудовской Аравии?

- Нам показывали, как играет Саудовская Аравия в атаке. Это неплохая сборная, особенно – впереди. Оборону пока детально мы ещё не разбирали.
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 14:04
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 15:06) #
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Универсал что ли?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 14:28) #
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-Почему сменили эрокез (!) на другую причёску? blush
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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