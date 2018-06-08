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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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15:10
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес
01:10
Олег Тактаров: только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира (9)
Олег Тактаров: только с Бердыевым я могу допустить, что наша команда в России стала бы чемпионом мира (9)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Аргентины Мануэль Лансини пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.
25-летний хавбек получил травму на тренировке команды, у него диагностирован разрыв передней связки колена.
Заменить Лансини могут хавбек "Зенита" Леандро Паредес, полузащитник "Валенсии" Энцо Перес или выступающий за "Рому" Диего Перотти, которые попали в расширенный состав сборной, но не оказались в окончательном списке из 23 человек.
Официальный твиттер сборной Аргентины
25-летний хавбек получил травму на тренировке команды, у него диагностирован разрыв передней связки колена.
Заменить Лансини могут хавбек "Зенита" Леандро Паредес, полузащитник "Валенсии" Энцо Перес или выступающий за "Рому" Диего Перотти, которые попали в расширенный состав сборной, но не оказались в окончательном списке из 23 человек.
Официальный твиттер сборной Аргентины
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