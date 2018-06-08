Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Аргентины Мануэль Лансини пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.25-летний хавбек получил травму на тренировке команды, у него диагностирован разрыв передней связки колена.Заменить Лансини могут хавбек "Зенита" Леандро Паредес, полузащитник "Валенсии" Энцо Перес или выступающий за "Рому" Диего Перотти, которые попали в расширенный состав сборной, но не оказались в окончательном списке из 23 человек.