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Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес

Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Аргентины Мануэль Лансини пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

25-летний хавбек получил травму на тренировке команды, у него диагностирован разрыв передней связки колена.

Заменить Лансини могут хавбек "Зенита" Леандро Паредес, полузащитник "Валенсии" Энцо Перес или выступающий за "Рому" Диего Перотти, которые попали в расширенный состав сборной, но не оказались в окончательном списке из 23 человек.

Официальный твиттер сборной Аргентины
Теги: Лансини Паредес Сборная Аргентины
Сегодня, 15:10
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