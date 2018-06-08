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Более 20 тысяч болельщиков из Аргентины посетят матчи ЧМ-2018
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года намерены посетить более 20 тысяч аргентинских болельщиков. Об этом заявил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
"Мы ожидаем, что на чемпионат мира приедут 20 тыс. болельщиков из Аргентины, возможно, даже больше. Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций, так что уверены, что никаких проблем не возникнет. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборной Аргентины, и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в том числе и безопасность", - цитирует Лагорио ТАСС.
"Мы ожидаем, что на чемпионат мира приедут 20 тыс. болельщиков из Аргентины, возможно, даже больше. Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели, как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций, так что уверены, что никаких проблем не возникнет. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборной Аргентины, и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в том числе и безопасность", - цитирует Лагорио ТАСС.
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