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Пять аргентинских полицейских приедут в Россию для работы на ЧМ-2018

Пять аргентинских полицейских приедут в Россию для работы на чемпионате мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

"В Россию поедет пять полицейских из Аргентины. Трое из них будут сопровождать сборную во время ее поездок по России, остальные двое будут сотрудничать с местными службами безопасности на случай возникновения каких-либо трудностей", - сказал Лагорио.

"Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборно Аргентины и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в топ числе и безопасность", - подчеркнул он.

Посол уточнил, что FAN ID, который должен получить каждый болельщик чемпионата мира, уже получили около 23 тысяч болельщиков, а к концу турнира общее число гостей из Аргентины может вырасти до 30 тысяч.
Сегодня, 16:51
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