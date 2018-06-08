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Пять аргентинских полицейских приедут в Россию для работы на ЧМ-2018
Пять аргентинских полицейских приедут в Россию для работы на чемпионате мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
"В Россию поедет пять полицейских из Аргентины. Трое из них будут сопровождать сборную во время ее поездок по России, остальные двое будут сотрудничать с местными службами безопасности на случай возникновения каких-либо трудностей", - сказал Лагорио.
"Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборно Аргентины и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в топ числе и безопасность", - подчеркнул он.
Посол уточнил, что FAN ID, который должен получить каждый болельщик чемпионата мира, уже получили около 23 тысяч болельщиков, а к концу турнира общее число гостей из Аргентины может вырасти до 30 тысяч.
"В Россию поедет пять полицейских из Аргентины. Трое из них будут сопровождать сборную во время ее поездок по России, остальные двое будут сотрудничать с местными службами безопасности на случай возникновения каких-либо трудностей", - сказал Лагорио.
"Мы ожидаем, что Россия организует великолепный турнир, поскольку мы видели как успешно она провела в прошлом году Кубок конфедераций. Уверены, что никаких проблем не возникнет. Мы посетили все стадионы, на которых предстоит сыграть сборно Аргентины и убеждены, что все будет организовано на высшем уровне, в топ числе и безопасность", - подчеркнул он.
Посол уточнил, что FAN ID, который должен получить каждый болельщик чемпионата мира, уже получили около 23 тысяч болельщиков, а к концу турнира общее число гостей из Аргентины может вырасти до 30 тысяч.
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