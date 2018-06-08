РФС запускает национальную кампанию поддержки сборной России на ЧМ-2018

Российский футбольный союз запускает национальную кампанию поддержки сборной России "Играй за нас! За всех! За каждого!".В рамках кампании на центральных площадках 20 городов страны пройдут развлекательные мероприятия и флэшмобы. Там появятся 3D-фотозоны раздевалки сборной, а также установлена VR-зона, которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал чемпионата мира.Кроме того, для поддержки сборной в интернете создан специальный лендинг – тыуменяодна.рф. На нем будут публиковать видеоматериалы про сборную, а также появится возможность через специальную форму задать вопрос любимому игроку или записать пожелания.