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РФС запускает национальную кампанию поддержки сборной России на ЧМ-2018

Российский футбольный союз запускает национальную кампанию поддержки сборной России "Играй за нас! За всех! За каждого!".

В рамках кампании на центральных площадках 20 городов страны пройдут развлекательные мероприятия и флэшмобы. Там появятся 3D-фотозоны раздевалки сборной, а также установлена VR-зона, которая позволит всем желающим оказаться на стадионе «Лужники», где состоится финал чемпионата мира.

Кроме того, для поддержки сборной в интернете создан специальный лендинг – тыуменяодна.рф. На нем будут публиковать видеоматериалы про сборную, а также появится возможность через специальную форму задать вопрос любимому игроку или записать пожелания.
Сегодня, 17:17
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№1 Написал: daveG MO (Сегодня, 17:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шаманов звать надо


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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