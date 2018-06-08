Почти треть граждан Германии считает, что их сборная выиграет ЧМ-2018

Каждый третий гражданин Германии полагает, что национальная сборная защитит титул чемпионов мира по футболу на мировом первенстве в России. Таковы результаты опроса исследовательской группы Wahlen, которые распространил телеканал ZDF.В победу сборной Германии верят 34% опрошенных, 54% ставят на другую сборную. Перед ЧМ-2014 в Бразилии победу подопечным Йоахима Лева прочили 22% респондентов. В опросе участвовали 1284 человека.