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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Почти треть граждан Германии считает, что их сборная выиграет ЧМ-2018
Каждый третий гражданин Германии полагает, что национальная сборная защитит титул чемпионов мира по футболу на мировом первенстве в России. Таковы результаты опроса исследовательской группы Wahlen, которые распространил телеканал ZDF.
В победу сборной Германии верят 34% опрошенных, 54% ставят на другую сборную. Перед ЧМ-2014 в Бразилии победу подопечным Йоахима Лева прочили 22% респондентов. В опросе участвовали 1284 человека.
В победу сборной Германии верят 34% опрошенных, 54% ставят на другую сборную. Перед ЧМ-2014 в Бразилии победу подопечным Йоахима Лева прочили 22% респондентов. В опросе участвовали 1284 человека.
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