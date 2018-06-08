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Почти треть граждан Германии считает, что их сборная выиграет ЧМ-2018

Каждый третий гражданин Германии полагает, что национальная сборная защитит титул чемпионов мира по футболу на мировом первенстве в России. Таковы результаты опроса исследовательской группы Wahlen, которые распространил телеканал ZDF.

В победу сборной Германии верят 34% опрошенных, 54% ставят на другую сборную. Перед ЧМ-2014 в Бразилии победу подопечным Йоахима Лева прочили 22% респондентов. В опросе участвовали 1284 человека.
Сегодня, 17:25
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:17) #
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«Зенит»
Ни Германии, ни Испании, ничего не светит, они сейчас совсем не те, которых мы знаем. Из великих, больше всего шансов у Франции, Бельгия не плоха, Англия, и еще какая-нибудь тёмная лошадка выстрелит с Латинской Америки(не Бразилия и Аргентина). Имхо.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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