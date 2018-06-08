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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Аргентина, Уругвай и Парагвай представят в Москве заявку на проведение ЧМ-2030
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2022 году - в Катаре. На проведение мирового первенства в 2026 году претендуют Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.
"На следующий неделе в Москве мы панируем организовать презентацию совместной заявки Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение чемпионата мира 2030 года", - сказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
ТАСС
"На следующий неделе в Москве мы панируем организовать презентацию совместной заявки Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение чемпионата мира 2030 года", - сказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
ТАСС
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