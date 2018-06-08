Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4393
Мировые трансферы 333
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
КБ-Гостевая 26731
Ситуация на юго-востоке Украины 119599
Ставки на спорт от профи 2
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549

Новости партнеров

Аргентина, Уругвай и Парагвай представят в Москве заявку на проведение ЧМ-2030

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, в 2022 году - в Катаре. На проведение мирового первенства в 2026 году претендуют Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

"На следующий неделе в Москве мы панируем организовать презентацию совместной заявки Аргентины, Уругвая и Парагвая на проведение чемпионата мира 2030 года", - сказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

ТАСС
Сегодня, 17:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.