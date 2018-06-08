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Сборная Аргентины привезла три тонны еды для питания во время ЧМ-2018

Ассоциация футбола Аргентины завезла на подмосковную базу национальной команды в подмосковном городе Бронницы около трех тонн еды, чтобы члены сборной во время чемпионата мира могли питаться привычными для них блюдами. Об этом журналистам рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.

"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды", - цитирует Логорио ТАСС.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 17:56
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(1)
№3 Написал: СЭМ СПб (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чего, они сюда жрать приехали? stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:57) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
не можете жрать наши исконно русские макароны с сосисками?


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Игра Зенита при Манчини - умная, тонкая, для настоящих ценителей
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Virgil Cane CSA (Сегодня, 18:40) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое


Эххх... Кто не ел говядины и свинины, политых варёной сгущёнкой, тот никогда не поймёт загадочную аргентинскую душу!


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
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