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Сборная Аргентины привезла три тонны еды для питания во время ЧМ-2018
Ассоциация футбола Аргентины завезла на подмосковную базу национальной команды в подмосковном городе Бронницы около трех тонн еды, чтобы члены сборной во время чемпионата мира могли питаться привычными для них блюдами. Об этом журналистам рассказал посол Аргентины в России Рикардо Лагорио.
"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды", - цитирует Логорио ТАСС.
"Сборная привезла с собой все традиционные для Аргентины продукты питания: говядина, свинина, вареная сгущенка, мате и многое другое. Всего около трех тонн продуктов. Также в Бронницы из Аргентины уже приехали шеф-повара, которые будет готовить для команды", - цитирует Логорио ТАСС.
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