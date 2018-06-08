Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4393
Мировые трансферы 333
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 50
КБ-Гостевая 26731
Ситуация на юго-востоке Украины 119599
Ставки на спорт от профи 2
Зенит 104686
Ростовские футбольные новости 549

Новости партнеров

Владимир Путин и Си Цзиньпин: ЧМ-2018 не должен страдать от влияния неспортивных факторов

Международные спортивные мероприятия, в том числе чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, не должны страдать от влияния неспортивных факторов, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, текст которого приводит "Р-Спорт".

"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России Чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - говорится в заявлении.
Сегодня, 18:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.