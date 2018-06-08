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Владимир Путин и Си Цзиньпин: ЧМ-2018 не должен страдать от влияния неспортивных факторов
Международные спортивные мероприятия, в том числе чемпионат мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, не должны страдать от влияния неспортивных факторов, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, текст которого приводит "Р-Спорт".
"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России Чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - говорится в заявлении.
"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России Чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - говорится в заявлении.
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