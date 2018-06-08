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Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Более 800 тыс. человек увидели Кубок ЧМ-2018 во время мирового тура
Более 800 тыс. человек из 51 страны увидели Кубок чемпионата мира во время тура трофея по России и миру. Об этом сообщается в заявлении организаторов тура, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
Организатором мирового тура Кубка чемпионата мира по футболу является компания Coca-Cola. Тур стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. Его торжественно запустили президент РФ Владимир Путин, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
До декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам. В рамках тура трофей посетил более 40 социальных учреждений и мероприятий, более 570 тысяч человек сделали фотографии с Кубком. Кубок проехал более 172 тысяч километров и побывал в 91 городе.
Тур главного футбольного трофея стал самым продолжительным путешествием по стране-хозяйке чемпионата мира. В общей сложности трофей посетил 24 российских города. Москва стала финальной остановкой в маршруте тура.
Организатором мирового тура Кубка чемпионата мира по футболу является компания Coca-Cola. Тур стартовал 9 сентября 2017 года в Москве. Его торжественно запустили президент РФ Владимир Путин, глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино, чемпионы мира по футболу бразилец Бебето и француз Давид Трезеге.
До декабря маршрут тура проходил по территории России, после чего кубок отправился в путешествие по 50 странам. В рамках тура трофей посетил более 40 социальных учреждений и мероприятий, более 570 тысяч человек сделали фотографии с Кубком. Кубок проехал более 172 тысяч километров и побывал в 91 городе.
Тур главного футбольного трофея стал самым продолжительным путешествием по стране-хозяйке чемпионата мира. В общей сложности трофей посетил 24 российских города. Москва стала финальной остановкой в маршруте тура.
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