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Сборная Испания проводит тренеровку в Краснодаре

Сборная Испании проводит открытую тренировку в Краснодаре перед чемпионатом мира, передает корреспондент Rusfootball.info.

За тренировкой наблюдают несколько тысяч человек.
Теги: Сборная Испании
Сегодня, 19:26
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(1)
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
ТренЕровку!?
Вы точно футбольный сайт?

Это по - испански.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:41) #
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online

ТренЕровку!?
Вы точно футбольный сайт?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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