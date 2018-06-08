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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ростехнадзор опроверг причастность к отключению газа в жилых домах Екатеринбурга на время ЧМ-2018
Уральское управление Ростехнадзора прокомментировало ситуацию в ЖСК в Екаткеринбурге, жителям которого отключили газ на время проведения ЧМ-2018.
"Представители управляющей компании ЖСК "Западный" неверно трактуют постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689.
Оно не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу", – сообщили в Ростехнадзоре.
Ростехнадзор дал понять, что управляющая компания не обращалась за разъяснениями, как трактовать постановление. Никаких писем или предписаний в адрес управляющей компании не направляли.
ЖСК "Западный" ранее сообщал, что получил от Ростехнадзора документ, в котором требовалось "газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить". Действие этого предписания, по словам председателя кооператива "Очеретина, 11" Владимира Михеева, распространяется на 14 домов.
E1.RU
"Представители управляющей компании ЖСК "Западный" неверно трактуют постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689.
Оно не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу", – сообщили в Ростехнадзоре.
Ростехнадзор дал понять, что управляющая компания не обращалась за разъяснениями, как трактовать постановление. Никаких писем или предписаний в адрес управляющей компании не направляли.
ЖСК "Западный" ранее сообщал, что получил от Ростехнадзора документ, в котором требовалось "газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить". Действие этого предписания, по словам председателя кооператива "Очеретина, 11" Владимира Михеева, распространяется на 14 домов.
E1.RU
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