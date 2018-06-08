Ростехнадзор опроверг причастность к отключению газа в жилых домах Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Уральское управление Ростехнадзора прокомментировало ситуацию в ЖСК в Екаткеринбурге, жителям которого отключили газ на время проведения ЧМ-2018."Представители управляющей компании ЖСК "Западный" неверно трактуют постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689.Оно не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу", – сообщили в Ростехнадзоре.Ростехнадзор дал понять, что управляющая компания не обращалась за разъяснениями, как трактовать постановление. Никаких писем или предписаний в адрес управляющей компании не направляли.ЖСК "Западный" ранее сообщал, что получил от Ростехнадзора документ, в котором требовалось "газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить". Действие этого предписания, по словам председателя кооператива "Очеретина, 11" Владимира Михеева, распространяется на 14 домов.