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Ростехнадзор опроверг причастность к отключению газа в жилых домах Екатеринбурга на время ЧМ-2018

Уральское управление Ростехнадзора прокомментировало ситуацию в ЖСК в Екаткеринбурге, жителям которого отключили газ на время проведения ЧМ-2018.

"Представители управляющей компании ЖСК "Западный" неверно трактуют постановление правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689.

Оно не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу", – сообщили в Ростехнадзоре.

Ростехнадзор дал понять, что управляющая компания не обращалась за разъяснениями, как трактовать постановление. Никаких писем или предписаний в адрес управляющей компании не направляли.

ЖСК "Западный" ранее сообщал, что получил от Ростехнадзора документ, в котором требовалось "газ не эксплуатировать и газовые работы не проводить". Действие этого предписания, по словам председателя кооператива "Очеретина, 11" Владимира Михеева, распространяется на 14 домов.

E1.RU
Вчера, 23:38
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