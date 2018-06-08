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В Нижнем Новгороде и Калининграде отменили фестивали болельщиков, где должна была выступать Земфира

Певица Земфира сообщила, что ее концерты для болельщиков во время ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Калининграде не состоятся.

Земфира должна была выступить на FIFA Fun Fest в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля), Санкт-Петербурге (12 июля). Вход на мероприятия планировался бесплатный.

"Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО "Планета Плюс" причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу.

На протяжении трех месяцев руководство ЗАО "Планета Плюс" проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств регионов.

Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу.

Однако вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период проведения чемпионата мира по футболу", – написала певица в инстаграме.
Вчера, 23:19
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