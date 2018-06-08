Президент Федерации футбола Франции: Зидан определенно однажды возглавит нашу сборную

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Ростехнадзор опроверг причастность к отключению газа в жилых домах Екатеринбурга на время ЧМ-2018
Ростехнадзор опроверг причастность к отключению газа в жилых домах Екатеринбурга на время ЧМ-2018
Вчера, 23:19
В Нижнем Новгороде и Калининграде отменили фестивали болельщиков, где должна была выступать Земфира
В Нижнем Новгороде и Калининграде отменили фестивали болельщиков, где должна была выступать Земфира
Вчера, 23:05
"Лестер" подписал Эванса
"Лестер" подписал Эванса
Вчера, 20:41
"Манчестер Юнайтед" ищет нападающего (6)
"Манчестер Юнайтед" ищет нападающего (6)
Вчера, 20:40
Владелец "Торпедо": команда-лифт – это не наш путь (2)
Владелец "Торпедо": команда-лифт – это не наш путь (2)
Вчера, 19:55
Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей (2)
Глава совета директоров "Торпедо": стоимость реконструкции спорткомплекса на Восточной составит 6-8 миллиардов рублей (2)
Вчера, 19:30
Игорь Семшов: назначение Семака в "Зенит" - большой плюс для всего российского футбола (10)
Игорь Семшов: назначение Семака в "Зенит" - большой плюс для всего российского футбола (10)
Вчера, 19:26
Сборная Испания проводит тренировку в Краснодаре (3)
Сборная Испания проводит тренировку в Краснодаре (3)
Вчера, 19:23
Форвард "Зари" Фрейтас перешел в "Аль-Насри"
Форвард "Зари" Фрейтас перешел в "Аль-Насри"
Вчера, 19:01
Агент Павел Нестеров: "Амкара" больше нет (37)
Агент Павел Нестеров: "Амкара" больше нет (37)
Вчера, 18:11
Владимир Путин и Си Цзиньпин: ЧМ-2018 не должен страдать от влияния неспортивных факторов
Владимир Путин и Си Цзиньпин: ЧМ-2018 не должен страдать от влияния неспортивных факторов
Вчера, 15:52
Георгий Джикия провел первую тренировку после травмы (9)
Георгий Джикия провел первую тренировку после травмы (9)
Вчера, 15:23
Брайан Кристанте перешел в "Рому"
Брайан Кристанте перешел в "Рому"
Вчера, 15:19
Источник: Андрей Талалаев возглавит армянский "Пюник" (13)
Источник: Андрей Талалаев возглавит армянский "Пюник" (13)
Вчера, 15:10
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Полузащитник сборной Аргентины Лансини получил травму и пропустит ЧМ, его может заменить Паредес (1)
Вчера, 14:30
Патрик Виейра в ближайшее время возглавит "Ниццу"
Патрик Виейра в ближайшее время возглавит "Ниццу"
Вчера, 14:22
Антонио Конте отказался от предложения "Реала" (3)
Антонио Конте отказался от предложения "Реала" (3)
Вчера, 13:52
Федор Смолов: в последних двух матчах я сыграл хорошо (видео) (17)
Федор Смолов: в последних двух матчах я сыграл хорошо (видео) (17)
Вчера, 13:48
Источник: "Амкар" получил 160 млн из бюджета Пермского края (19)
Источник: "Амкар" получил 160 млн из бюджета Пермского края (19)
Вчера, 13:20
Группа B - группа жизни. Или не всё так просто? (1)
Группа B - группа жизни. Или не всё так просто? (1)
Вчера, 12:41
Глава АПЛ в конце 2018 года покинет свой пост
Глава АПЛ в конце 2018 года покинет свой пост
Вчера, 12:11
Джонни Эванс перешел в "Лестер"
Джонни Эванс перешел в "Лестер"
Вчера, 11:34
Юрий Жирков вернулся в общую группу сборной России
Юрий Жирков вернулся в общую группу сборной России
Президент Федерации футбола Франции: Зидан определенно однажды возглавит нашу сборную
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал будущее главного тренера сборной страны Дидье Дешама и возможное назначение в команду Зинедина Зидана.
"У Дидье Дешама контракт до 2020 года, пункта о расторжении нет, это не в моем стиле. Он останется в команде до 2020 года.
Что касается Зидана, то я испытывают огромное уважение к тому, чего он добился, я этого не скрываю.
Выиграть Лигу чемпионов трижды подряд – это потрясающе. Честно, я не ожидал подобного 4-5 лет назад. Это невероятных успех, я написал ему сообщение с поздравлениями.
Зидан в сборной Франции? Всему свое время. Сейчас на этой должности Дешам, и он хорошо справляется, на мой взгляд. Но Зидан определенно однажды возглавит эту команду", – сказал Ле Гре.
Sports.ru
"У Дидье Дешама контракт до 2020 года, пункта о расторжении нет, это не в моем стиле. Он останется в команде до 2020 года.
Что касается Зидана, то я испытывают огромное уважение к тому, чего он добился, я этого не скрываю.
Выиграть Лигу чемпионов трижды подряд – это потрясающе. Честно, я не ожидал подобного 4-5 лет назад. Это невероятных успех, я написал ему сообщение с поздравлениями.
Зидан в сборной Франции? Всему свое время. Сейчас на этой должности Дешам, и он хорошо справляется, на мой взгляд. Но Зидан определенно однажды возглавит эту команду", – сказал Ле Гре.
Sports.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.