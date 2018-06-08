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Президент Федерации футбола Франции: Зидан определенно однажды возглавит нашу сборную

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал будущее главного тренера сборной страны Дидье Дешама и возможное назначение в команду Зинедина Зидана.

"У Дидье Дешама контракт до 2020 года, пункта о расторжении нет, это не в моем стиле. Он останется в команде до 2020 года.

Что касается Зидана, то я испытывают огромное уважение к тому, чего он добился, я этого не скрываю.

Выиграть Лигу чемпионов трижды подряд – это потрясающе. Честно, я не ожидал подобного 4-5 лет назад. Это невероятных успех, я написал ему сообщение с поздравлениями.

Зидан в сборной Франции? Всему свое время. Сейчас на этой должности Дешам, и он хорошо справляется, на мой взгляд. Но Зидан определенно однажды возглавит эту команду", – сказал Ле Гре.

Sports.ru
Вчера, 23:27
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