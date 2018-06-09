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Тренировка сборной Испании в Краснодаре (видео)

Сборная Испании провела открытую тренировку в Краснодаре. За тренировкой наблюдали несколько тысяч человек. Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж с данного события.

Теги: Сборная Испании Rвидео
Сегодня, 01:30
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