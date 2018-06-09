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Аркадий Дворкович: Россия обязана выйти из группы!

Руководитель оргкомитета "Россия-2018" и известный любитель футбола Аркадий Дворкович поделился мнением о перспективах сборной России на ЧМ-2018.

"На всех тренеров сборной всегда идет давление. На домашнем чемпионате очевидно, что оно еще сильнее. Но я бы не иронизировал, Черчесов делает свою работу, мы должны судить о ней по результату на чемпионате мира, а не по товарищеским матчам, пускай даже общий тренд нас не удовлетворяет.

Я знаю, что ребята тренируются на максимуме своих возможностей. Тренерский штаб последовательно внедряет свою концепцию.

Достаточно ли этого будет для максимального результата на чемпионате мира, не знаю. Я не специалист. Но надеюсь, что сборная пройдет групповой этап и пройдет в плей-офф. Под максимумом я подразумеваю несколько больше, но пройти групповой этап мы обязаны!", – цитирует Дворковича Р-Спорт.
Теги: Сборная России
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