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Игроки сборной Испании получат по 825?тысяч евро в случае победы на ЧМ-2018

Игроки сборной Испании получат по 825?тысяч евро призовых каждый в случае победы на чемпионате мира в России, сообщает Marca.

Отметим, что согласно условиям, если испанские футболисты не выйдут в четвертьфинал, то они не получат никаких дополнительных премий.
Теги: Сборная Испании
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