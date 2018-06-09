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Роберто Карлос: в России нет расизма

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос поделился мнением о ситуации с расизмом в России.

"Футбольные матчи – это события, когда нужно наслаждаться праздником, всем происходящим.

А тот, кто говорит о расизме в России, я считаю, не имеет никаких оснований для этого. В России нет расизма. Расизм – это глупости", – цитирует бразильца Спорт-Экспресс.

Напомним, что Роберто Карлос сталкивался с проявлениями расизма в России за время выступления в "Анжи" дважды – в матче с "Зенитом" с трибун ему показали банан, а в матче с "Крыльями Советов" – бросили с трибуны.
Теги: Роберто Карлос
Сегодня, 10:34
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7
(2)
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (1)
online

Расизм это когда негры пашут на плантациях на белых хозяев, и потом висят вниз кудрявыми головами на деревьях. В России не расизма, факт.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Побольше бы таких адекватных и незлопамятных людей. Мужик
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Волга НН»
Честно говоря помню в Самаре Карлос столкнулся с этим .Ему только уважение за незлопамятность .
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№4 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Я жду больную тварь, и не захожу на кб ветки, и зенит уважаю.
Сижу с удочкой


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
А ведь имел основания считать иначе, респект.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
да харе тебе Роберто, мы тут все расисты, сепаратисты, путинисты, рабы... ))))
p.s. а если серьезно, Роберто хороший мужик, без идиотизма в основном. респект ему.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 10:36) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо, Роберто, сразу видно адекватного человека.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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