120 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018 продано в первые часы после старта продаж

Вчера, 8 июня, в 23.00 по московскому времени стартовала продажа дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп ФИФА.Через несколько часов после того, как на сайте ФИФА стала доступна дополнительная квота билетов на ЧМ-2018, 120 000 билетов было уже распределено болельщикам.В настоящее время лишь ограниченное количество билетов остается доступным для приобретения на сайте.