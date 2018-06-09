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120 тысяч дополнительных билетов на ЧМ-2018 продано в первые часы после старта продаж

Вчера, 8 июня, в 23.00 по московскому времени стартовала продажа дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп ФИФА.

Через несколько часов после того, как на сайте ФИФА стала доступна дополнительная квота билетов на ЧМ-2018, 120 000 билетов было уже распределено болельщикам.

В настоящее время лишь ограниченное количество билетов остается доступным для приобретения на сайте.

Официальный сайт ФИФА
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 11:40
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:22) #
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Любопытно, обещали 100 тысяч, продали 120 тысяч....))
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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