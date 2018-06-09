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Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Телекомментатор Василий Уткин будет работать на Первом канале во время чемпионата мира – 2018.

"Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы ещё пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", — цитирует Уткин Чемпионат.
Сегодня, 11:45
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14
(7)
№14 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)

Тоже что то облизал по привычке.Трубы у тебя горели, а не голосовые связки.Не нажрись от радости, а то получится, как с Тинкой.Сразу пинок в зад.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное, чтоб препараты подвезли как на матч Байер-Барселона в 15 году :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Только НЕ ЭТО tired_face !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:16) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрим Вася, писать - ты герой...что скажешь в эфире
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (5)

Главное, чтобы проблем со стулом не было. А, связки - ерунда.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rasmuz
Главное Вася до матча ни,ни

Главное чтоб кресло было покрепче blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 12:05) #
  • +3
  •  (3)

Главное Вася до матча ни,ни
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:00) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Ну по сравнению с Чердаком Вася просто подарок. А наших опять Гусев будет комментировать?))

Дементьев скорее. Гуся уже списали поди ка smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 11:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну по сравнению с Чердаком Вася просто подарок. А наших опять Гусев будет комментировать?))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Футбол наше все
Опять засыпать будет в эфире и команды путать)))))

Тоже надо иметь талант вовремя заснуть))


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 11:53) #
  • 0
  •  (14)

В каком месте нормальный??? Опять засыпать будет в эфире и команды путать)))))
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:50) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
А после ЧМ его снова пошлют на*** и посадят условного Арустамяна комментировать.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:50) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Ну хоть один нормальный... Если, конечно, Уасю не понесет натужно шутить.
Но явно лучше Чердака и прочей дерьМатч-своры

Главное чтоб снова Иньесту Шатовым не называл. А так соглашусь. Его еще можно послушать.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 11:46) #
  • -3
  •  (15)

Ну хоть один нормальный... Если, конечно, Уасю не понесет натужно шутить.
Но явно лучше Чердака и прочей дерьМатч-своры


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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