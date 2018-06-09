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Юрий Жирков досрочно покинул тренировку сборной

В середине открытой тренировки сборной поле покинул защитник Юрий Жирков.

Причины его досрочного ухода пока неизвестны
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 13:24
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19
(1)
№19 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кальян поди отправили раскуривать.))
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№18 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:30) #
  • 0
  •  (0)
online

Игнатьева в сборную!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
возьмите вместо него Рауша!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№16 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а двое сходили в туалет, а еще один купил беляш, а вратари помыли ноги после тренировки (надеюсь).... супер новости...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№15 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: hel
Рауш

Его, вроде как, по травме отцепили (оф. версия). Можно Алексея Березуцкого - его позиция))).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№14 Написал: казылык (Сегодня, 14:35) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Бавария»
как бы этот шашлычник не загонял ребят,будем надеяться что ничего серьезного
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: Kolpino2
Великолепно. Еще одним защитником меньше.
P.S. Сборная спасена! Сейчас пригласят Комбарова.

Скорее Набабкина joy

уж лучше Пса - все хоть пугаться будут от него
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: hel
Цитата: Kolpino2
P.S. Сборная спасена! Сейчас пригласят Комбарова.

Мне кажется Рауш поинтереснее будет с Динамо.

Дык Рауша уже "отцепили". Учитывая ЧСВ Сервелатыча никаких Раушей, Денисовых и Нойштедтеров.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Цитата: СуперШтангист
Скорее Набабкина

Да, он за еду готов ишачить - это ценно. Правда он в футбол играть не умеет - но это мелочи

Ваш, кстати, воспитанник. Что ж не научили? laughing
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№10 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
P.S. Сборная спасена! Сейчас пригласят Комбарова.

Мне кажется Рауш поинтереснее будет с Динамо.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Asking
Цитата: СуперШтангист
Скорее Набабкина

Да, он за еду готов ишачить - это ценно. Правда он в футбол играть не умеет - но это мелочи

А кто в сборной за исключением 4-5 человек умеет? Гранат?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№8 Написал: Asking (Сегодня, 13:54) #
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Цитата: СуперШтангист
Скорее Набабкина

Да, он за еду готов ишачить - это ценно. Правда он в футбол играть не умеет - но это мелочи


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Kolpino2
Великолепно. Еще одним защитником меньше.
P.S. Сборная спасена! Сейчас пригласят Комбарова.

Скорее Набабкина joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
не дай Бог!
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ну, что, уже и поссать человеку нельзя отлучиться что ли ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 13:31) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Здоровья Юрию!


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:30) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ээээ, а дозаявки на данном этапе возможны?! Чем там тренерский штаб занимался что взяли единственного левого защитника которому далеко за 30 да ещё переломанного всего?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (7)

Тока б не травма, а то менять некем. Кудряшов - это не смешно


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:26) #
  • -3
  •  (11)

Великолепно. Еще одним защитником меньше.
P.S. Сборная спасена! Сейчас пригласят Комбарова.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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