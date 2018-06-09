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Открытую тренировку сборной России посетили почти 10 тысяч человек

Открытую тренировку сборной России на "ВЭБ Арене" посетило порядка десяти тысяч болельщиков.

Пригласительные билеты для зрителей распространялись среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.

Для зрителей была выделена трибуна C, которая была заполнена почти полностью заполнена.
Теги: Сборная России
Сегодня, 13:44
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(0)
№3 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Не верю ,где фото хотя бы одно
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:59) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
видимо, заняться людям вообще нечем...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:51) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мазохисты... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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