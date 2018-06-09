Открытую тренировку сборной России посетили почти 10 тысяч человек

Открытую тренировку сборной России на "ВЭБ Арене" посетило порядка десяти тысяч болельщиков.Пригласительные билеты для зрителей распространялись среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.Для зрителей была выделена трибуна C, которая была заполнена почти полностью заполнена.