Открытую тренировку сборной России посетили почти 10 тысяч человек

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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пригласительные билеты для зрителей распространялись среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.
Для зрителей была выделена трибуна C, которая была заполнена почти полностью заполнена.
Пригласительные билеты для зрителей распространялись среди детей из спортивных школ, подведомственных департаменту спорта и туризма города Москвы.
Для зрителей была выделена трибуна C, которая была заполнена почти полностью заполнена.
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