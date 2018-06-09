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Роберто Розетти: ЧМ-2018 станет лучшим в истории по уровню судейства

Бывший глава судейского департамента РФС Роберто Розетти считает, что чемпионат мира по футболу в России может стать лучшим в истории по уровню судейства.

"Мы на протяжении долгих месяцев упорно готовились, поэтому я уверен, что данный чемпионат мира пройдет очень хорошо и, возможно, станет лучшим. В том числе и по уровню судейства. Ни капли не сомневался, что Россия справится с подготовкой. Приехав сюда, убедился, что вы полностью готовы для проведения столь значимого турнира", - цитирует итальянца ТАСС
Теги: Розетти
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