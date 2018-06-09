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Защитник сборной Колумбии Фабра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы колена

Защитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии Франк Фабра пропустит чемпионат мира-2018 из-за травмы.

Сегодня углубленное медицинское обследование показало у 27-летнего игрока разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-службы Федерации футбола Колумбии.
Теги: Сборная Колумбии
Сегодня, 15:18
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