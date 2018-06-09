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Во время ЧМ-2018 130 дворников будут дежурить у стадиона "Санкт-Петербург"
Петербургские дорожники переходят на усиленный режим работы с 9 июня. У стадиона "Санкт-Петербург" дворники будут дежурить круглые сутки.
Непосредственно вокруг арены за чистотой проследят 20 работников, для поддержания порядка используют дорожные пылесосы, поливомоечную технику. Еще 110 дворников будут убирать Приморский парк Победы. Именно через него пролегает маршрут групп болельщиков.
"На период чемпионата на предприятиях сформированы более 60 аварийных бригад, составлены графики их круглосуточного дежурства. Руководство предприятий также будет работать 24 часа в сутки в дни проведения матчей", — отметили в Смольном.
78.ru
Непосредственно вокруг арены за чистотой проследят 20 работников, для поддержания порядка используют дорожные пылесосы, поливомоечную технику. Еще 110 дворников будут убирать Приморский парк Победы. Именно через него пролегает маршрут групп болельщиков.
"На период чемпионата на предприятиях сформированы более 60 аварийных бригад, составлены графики их круглосуточного дежурства. Руководство предприятий также будет работать 24 часа в сутки в дни проведения матчей", — отметили в Смольном.
78.ru
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