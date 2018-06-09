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Дополнительные билеты на бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся за 2 часа до их отправления

Дополнительные билеты на бесплатные поезда между городами, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, появятся за 2 часа до их отправления. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира 2018 года Кирилл Поляков.

"У нас есть резервирование мест для сотрудников силовых служб. Они не всегда ими пользуются, поэтому за два часа появятся определенные билеты, которые можно будет
зарезервировать на вокзале или в интернете", - сказал Поляков.

По его словам, в случае поломки какого-либо состава, существует возможность его оперативной замены.

"Все наши поезда практически новые, работа организовывается РЖД. В случае, если с каким-то вагоном что-то случается, он оперативно меняется в депо. Все поезда будут проверены и по расписанию будут следовать в точки назначения", - отметил глава дирекции.
Сегодня, 16:29
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№4 Написал: Миша Карманов (Сегодня, 17:06) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 9.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Кубань»
Хотел воспользоваться бесплатным ж/д транспортом - за месяц до матча билетов уже не было. Обратно - та же хня, вернее бесплатные билеты есть, но курить бамбук ожидая 5 дней свой халявный поезд мне не особо захотелось. Как итог - еду за свои.

А вброс билетов за 2 часа до отправления состава на кого рассчитан непонятно.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:37) #
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А кому это интересно? У россиян обычных и билетов нет, а миллионеры и так обойдутся
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Экстрим
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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