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Дополнительные билеты на бесплатные поезда ЧМ-2018 появятся за 2 часа до их отправления
Дополнительные билеты на бесплатные поезда между городами, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, появятся за 2 часа до их отправления. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира 2018 года Кирилл Поляков.
"У нас есть резервирование мест для сотрудников силовых служб. Они не всегда ими пользуются, поэтому за два часа появятся определенные билеты, которые можно будет
зарезервировать на вокзале или в интернете", - сказал Поляков.
По его словам, в случае поломки какого-либо состава, существует возможность его оперативной замены.
"Все наши поезда практически новые, работа организовывается РЖД. В случае, если с каким-то вагоном что-то случается, он оперативно меняется в депо. Все поезда будут проверены и по расписанию будут следовать в точки назначения", - отметил глава дирекции.
"У нас есть резервирование мест для сотрудников силовых служб. Они не всегда ими пользуются, поэтому за два часа появятся определенные билеты, которые можно будет
зарезервировать на вокзале или в интернете", - сказал Поляков.
По его словам, в случае поломки какого-либо состава, существует возможность его оперативной замены.
"Все наши поезда практически новые, работа организовывается РЖД. В случае, если с каким-то вагоном что-то случается, он оперативно меняется в депо. Все поезда будут проверены и по расписанию будут следовать в точки назначения", - отметил глава дирекции.
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