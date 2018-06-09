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Массимо Бузакка: благодаря VAR верные судейские решения принимаются в 98% случаев
Глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка во время открытия Международного вещательного центра (IBC) чемпионата мира-2018 в Москве рассказал о системе видеоповторов.
"Мы продолжаем работать и развиваться. И теперь можем подтвердить, что решения принимаются с высокой степенью точности. Результаты будут хорошие. Мы позитивно настроены. VAR – это очень хорошая возможность избежать ошибок. И обосновать свое решение, чтобы зрители понимали, почему оно принято. Именно зрители и игроки на протяжении многих лет просили внедрить эту систему. Она не возникла из ниоткуда, мы не проснулись однажды с мыслью: «Нужно внедрить видеоповторы». Только спустя время у нас появилась такая возможность, мы инвестировали огромные средства и не хотим терять наработанное. Думаю, никто не хочет проигрывать из-за того, что судья не увидел что-то или не понял. Футбол отличается от других видов спорта. В нем один нюанс может изменить ситуацию кардинально. Поэтому важно проверить VAR, как способ интерпретации исхода игры. Скажу, что теперь правильное решение принимается в 98 процентах случаев", - цитирует Бузакку "Матч ТВ".
"Мы продолжаем работать и развиваться. И теперь можем подтвердить, что решения принимаются с высокой степенью точности. Результаты будут хорошие. Мы позитивно настроены. VAR – это очень хорошая возможность избежать ошибок. И обосновать свое решение, чтобы зрители понимали, почему оно принято. Именно зрители и игроки на протяжении многих лет просили внедрить эту систему. Она не возникла из ниоткуда, мы не проснулись однажды с мыслью: «Нужно внедрить видеоповторы». Только спустя время у нас появилась такая возможность, мы инвестировали огромные средства и не хотим терять наработанное. Думаю, никто не хочет проигрывать из-за того, что судья не увидел что-то или не понял. Футбол отличается от других видов спорта. В нем один нюанс может изменить ситуацию кардинально. Поэтому важно проверить VAR, как способ интерпретации исхода игры. Скажу, что теперь правильное решение принимается в 98 процентах случаев", - цитирует Бузакку "Матч ТВ".
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