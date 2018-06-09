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"Тосно": у нас уже не осталось футболистов, а с 7 июня уволено 80% сотрудников

Исполнительный директор "Тосно" Леонид Хоменко подтвердил информацию, что клуб прекратил свое существование.

"Все так и есть – клуб "Тосно" прекратил существование. Сейчас спонсор рассчитывается с персоналом, администрацией клуба и игроками, выплачивает задолженности. Он взял это бремя на себя. У нас уже не осталось футболистов, а с 7 июня уволено 80% сотрудников. Клуба не существует, но есть маленькая ремарка. Есть подразделение детско-юношеской команды, которое никуда не денется: детей уволить нельзя. С ними работают пять тренеров. Они участвуют в чемпионате Ленинградской области. Будем существовать пока в таком виде", - цитирует Хоменко РИА Новости.
Теги: Тосно
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