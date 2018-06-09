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Сотрудники со знанием арабского будут работать в московском метро во время ЧМ-2018

Сотрудники со знанием арабского языка будут работать в московском метро в дни проведения чемпионата мира. Об этом сообщила замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"В ходе подготовки к чемпионату мира работники, которые будут дежурить на станциях, прошли курсы изучения английского языка. Будут и те, кто говорит на испанском, французском, китайском, и даже арабском. Пусть это и единичные случаи, но все же носители этой сложной и редкой языковой группы будут присутствовать", - цитирует Темникова ТАСС.

По словам Темниковой, в ходе матчей в метро и на прилегающей территории будут дежурить и оказывать консультативную поддержку пассажирам 800 сотрудников подземки.

"Кроме того, мы вели набор сотрудников уже со знанием английского языка, в первую очередь речь идет о кассирах. Сегодня более чем на 70 станциях в метро работают 400 кассиров с уровнем владения английским языком не ниже Pre-intermediate. Их кассы мы отметим стикерами "We speak English", - пояснила собеседница агентства.
Сегодня, 17:19
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 18:13) #
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- Алах акбар!
- Он сказал...
- Мы уже поняли smile


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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