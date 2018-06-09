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Московский метрополитен изменит режим работы станций во время матчей ЧМ-2018

Станции московского метро, находящиеся около стадионов, в дни матчей чемпионата мира изменят режим работы. Об этом в интервью ТАСС сообщила замначальника столичного метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На станциях, которые находятся в непосредственной близости от стадионов, - "Спортивная", "Воробьевы горы", "Тушинская", "Спартак", а также на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Лужники" - будет изменен режим работы вестибюлей", - сказала она.

За два часа до начала матчей будут работать только на выход станция МЦК "Лужники", южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы горы", северный вестибюль станции "Спартак", и при необходимости вестибюль №1 станции "Тушинская". После окончания матчей во время ухода болельщиков указанные вестибюли будут работать только на вход.

"Также в дни проведения игр на стадионе "Лужники" в связи с проведением Фестиваля болельщиков в течение двух часов после окончания игр будет закрыт вход на станции "Университет" и "Воробьевы горы", - добавила Темникова.

По ее словам, в период чемпионата мира на станциях и прилегающей территории будут работать сотрудники со знанием английского языка.

"Всего около 800 человек будут дежурить на станциях и прилегающей территории, оказывать информационную и консультативную поддержку нашим пассажирам. Они подскажут нашим иностранным гостям наиболее оптимальные маршруты передвижения, расскажут о городских достопримечательностях и в случае необходимости помогут воспользоваться сервисами, которые мы организовали специально к соревнованиям", - подчеркнула собеседница агентства.

Сотрудников метро, которые будут дежурить на станциях, будет легко узнать: на них будут надеты яркие повязки, значки и кепки. Во время ЧМ-2018 поезда на Сокольнической, Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях будут курсировать с минимальным интервалом.
Сегодня, 18:10
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