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Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 86% мест в бесплатных поездах

Футбольные болельщики, имеющие билеты на матчи чемпионата мира 2018 года, забронировали более 86% мест на бесплатные поезда на игры группового этапа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор транспортной дирекции чемпионата мира 2018 года Кирилл Поляков.

"Транспортная инфраструктура полностью готова к наплыву гостей. На сегодня забронировано более 86 процентов мест на поезда на матчи группового этапа и 64 процента - на игры плей-офф", - сказал Поляков.
Теги: Тосно
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