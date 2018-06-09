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Мануэля Лансини в заявке на ЧМ-2018 заменит Энцо Перес

Пресс-служба сборной Аргентины сообщает, что полузащитник Энцо Перес заменит Мануэля Лансини в заявке национальной сборной.

Напомним, что Лансини на днях разорвал крестообразные связки колена на тренировке.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: romansmirnov (Сегодня, 19:37) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://vessclicks.site/tds/85636
Регистрация: 9.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:15) #
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online

Значит все дело в российских газонах.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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