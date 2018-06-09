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Александр Мостовой: думаю я бы не испортил картины на Чемпионате мира

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, что хотел бы выступить на чемпионате мира-2018.

"Мне хотелось бы выступить на домашнем чемпионате мира, в нынешней ситуации я бы точно картины не испортил (смеется). К сожалению, давно завершил карьеру", – сказал Мостовой в эфире Матч ТВ.
Теги: Мостовой
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