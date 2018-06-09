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Агент: Головин очень хорош, но "Ювентус" уже приобрел Эмре Джана
Известный итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал информацию о том, что скауты "Ювентуса" просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.
"Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он очень хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников", - цитирует агента Спорт-Экспресс.
"Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он очень хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников", - цитирует агента Спорт-Экспресс.
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