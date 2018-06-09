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Агент: Головин очень хорош, но "Ювентус" уже приобрел Эмре Джана

Известный итальянский агент Людовино Спинози прокомментировал информацию о том, что скауты "Ювентуса" просмотрят полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина на ЧМ-2018.

"Не знаю, насколько это правда, что "Ювентус" будет просматривать Головина. Он очень хороший футболист, но не думаю, что "Юве" собирается искать игрока в середину поля после того, как подпишет Эмре Джана. У туринцев в составе уже есть шесть центральных полузащитников", - цитирует агента Спорт-Экспресс.
Теги: Головин
Вчера, 23:08
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4
(2)
№4 Написал: Яamon (Сегодня, 00:49) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: казылык
горят конские пердаки,а днем то плясали ослятки

коням, похоже, фиолетово, а вот свинские пердаки каждую новость о головине знатно подгорают
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: казылык (Сегодня, 00:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
горят конские пердаки,а днем то плясали ослятки sweat_smileтолько полный осел может верить что клуб уровня Ювентуса может купить эту пустышку да еще до ЧМ,когда после ЧМ его цена будет 3 копейки
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Вчера, 23:26) #
  • -3
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Первый хуандой поводил ослегам по раскатаным губешкам stuck_out_tongue_closed_eyes
Ждем вторую серию...

Цитата: stainless
Пиар игроку и клубу хороший)))

Пиарасы joy


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
не важно. Пиар игроку и клубу хороший)))
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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