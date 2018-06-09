Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4426
Я болею за "Енисей"! 0
Ситуация на юго-востоке Украины 119606
КБ-Гостевая 26737
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 51
Отдых в Крыму. 194
Чемпионат мира 2018 9
Мировые трансферы 334

Новости партнеров

Мохамед Салах: для Египта выйти на ЧМ – все равно что сборной Испании выиграть турнир»

Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах отметил, что был опустошен из-за возможности пропустить ЧМ-2018.

"Травма в финале ЛЧ – худший момент в моей карьере. Я думал, что пропущу чемпионат мира. Это опустошало. Я боялся, но все обошлось.

Для нас квалифицироваться на чемпионат мира – все равно что сборной Испании выиграть турнир", – цитирует Салаха Marca.
Теги: Салах
Вчера, 23:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.